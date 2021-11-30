Рязанцы выиграли медали европейских соревнований по тхэквондо пхумсэ

Они проходили в Португалии в конце ноября.

Группа компаний «Автоимпорт» помогла двум подросткам из Рязани реализовать мечту — поехать на Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо пхумсэ. Соревнования проходили в португальском городе Сейшал.

Молодые рязанцы Николай Чириков и Екатерина Гордеева выступили в категории «пхумсэ-фристайл» 19 и 20 ноября. В парном выступлении они завоевали серебряные медали. Чириков получил бронзу в индивидуальном выступлении.

Тхэквондо как боевое искусство зароилось в Древней Корее. Причина его столь высокой популярности в том, что оно является уникальной системой, основанной на принципах саморазвития и физического воспитания. Также это связано со зрелищностью и динамичностью спорта.

По словам рязанцев, соревнования проходили на высоком уровне, а борьба была жёсткая. Несмотря на это, участники из различных стран подружились между собой и всячески поддерживали друг друга.

«Мы поздравляем наших спортсменов с таким достойным результатом, и желаем и дальше уверенно идти к намеченным целям: снова выиграть чемпионат России и завоевать золото на Чемпионате мира. А группа компаний „Автоимпорт“, в свою очередь, будет и дальше способствовать развитию спорта в Рязани и помогать молодым талантам добиваться высоких результатов», — отметили в ГК.

Краткая информация о ГК «Автоимпорт»Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в Рязани. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, машин с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя следующие бренды: Mercedes, Lexus, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, KIA, Skoda, LADA, Peugeot, Citroen, UAZ, Haval, Chevrolet, Chery, IVECO, ГАЗ, ISUZU. В настоящее время ГК «Автоимпорт» представлена в других городах России, таких как Тула, Липецк, Тамбов.