Россиян предупредили о новой волне пандемии

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Россиян предупредили о новой волне пандемии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 30 ноября. Его слова привели РИА Новости .

По словам главы государства, мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления.

«Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что рост цен возник из-за целого комплекса причин, которые наложились друг на друга.