Рабочие рязанских городских служб начали ликвидацию последствий непогоды

Синоптики отметили, что плохая погода может сохраниться до конца вторника, 30 ноября.

В Рязани городские службы начали ликвидацию последствий непогоды. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным дежурного ГОиЧС, ветер повалил деревья и ветки в районе ж/д переезда на улице Соколовской, дома № 9 по улице Забайкальской, дома № 7 по улице Островского, домов №№ 29/1 и 23 по Касимовскому шоссе, дома № 22 по улице Тимакова, около станции «Лесок», а также на проезжие части улицы Полевой и Михайловского шоссе. На улице Семашко поврежден один автомобиль.

Городские службы выехали по поступившим вызовам. Рабочие распилят и вывезут поваленные деревья и ветки.

По прогнозам синоптиков, непогода может продлиться до конца вторника. Также возможно усиление ветра до 23 м/c.