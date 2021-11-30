Путин рассказал, будет ли переизбираться в 2024 году

Президент напомнил, что в соответствии с Конституцией, он имеет право на переизбрание.

Путин рассказал, будет ли переизбираться в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!» рассказал, что еще не решил, будет ли переизбираться или нет. Он напомнил, что в соответствии с Конституцией, он имеет право на переизбрание.

«Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию», — отметил Путин.

Ранее президент рассказал о своем приемнике.