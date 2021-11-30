Путин ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан

Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», сообщило агентство ТАСС .

Президент не исключил новых мер поддержки граждан. По его словам, все зависит от имеющихся возможностей. Он также напомнил о ранее принятых мерах соцподдержки, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — заявил Путин.