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Путин ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан
Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новых мерах поддержки граждан. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», сообщило агентство ТАСС.

Президент не исключил новых мер поддержки граждан. По его словам, все зависит от имеющихся возможностей. Он также напомнил о ранее принятых мерах соцподдержки, в том числе о единовременных выплатах пенсионерам и семьям с детьми.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — заявил Путин.