На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Объявление опубликовал городской «Водоканал».

На шести рязанских улицах во вторник, 30 ноября, отключили холодную воду. Объявление опубликовал городской «Водоканал».

До 17:00 ресурса не будет в домах:

улица Урицкого, дома №№ 17, 19;

улица Луковская, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/29, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40;

1-ый Дачный переулок, дома №№ 1, 3, 5;

улица Право-Лыбедская, дома №№ 31, 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 36, 37, 39.

До 18:00 воду отключили в домах №№ 33а, 33/9, 35а по улице Щорса.