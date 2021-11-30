Минтранс высказался об увеличении скорости до 80 километров в час на Северной окружной

Соответствующее сообщение опубликовало региональное министерство в соцсетях.

Минтранс высказался о увеличении скорости до 80 километров в час на Северной окружной. Соответствующее сообщение во вторник, 30 ноября, региональное министерство опубликовало в соцсетях.

«Этот вопрос периодически поднимается, но на ближайшую перспективу не планируем такого решения. Анализ ДТП на этом участке и предстоящая зима не позволяют это сделать. Вопрос безопасности дорожного движения остается в приоритете», — говорится в ответе.