Глава МИД заявил о переброске военной техники НАТО к границам России

Как отметил Сергей Лавров, США и их союзники в последнее время увеличили военную активность в Черном море.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО перебрасывает военную технику к границам России. Его слова привели РИА Новости .

Как отметил Лавров, США и их союзники в последнее время увеличили военную активность в Черном море. По мнению Минобороны, Штаты планируют создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Также в ведомстве считают, что США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.

При этом Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за «стягивания» российских сил к западным рубежам страны.