Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии

Экс-священнослужителя признали виновным за самоуправство, нарушения права на свободу вероисповедания и призывы к суициду.

Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии. Об этом пишет ТАСС.

Во вторник, 30 ноября, Измайловский суд Москвы назначил бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) 3,5 года колонии общего режима.

Экс-священнослужителя признали виновным по части 1 статьи 330 («Самоуправство»), части 3 статьи 148 («Нарушение права на свободу вероисповедания»), пунктам в и д части 3 статьи 110.1 («Склонение к совершению самоубийства») УК РФ.

Ранее сообщалось, что схиигумена отстранили от службы после того, как он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Несмотря на запрет, Сергий продолжил службу и выставил охрану в Среднеуральском женском монастыре.

Летом 2020 года его лишили сана.

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