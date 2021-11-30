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Банк России предложил отказаться от продления программы льготной ипотеки
Набиуллина отметила, что продление льготной ипотеки может негативно сказаться на рынке недвижимости.

Банк России предложил отказаться от продления программы льготной ипотеки. Об этом пишет ТАСС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила журналистом во время форума «Россия зовет!», что вместо продления льготной ипотеки необходимо применять адресные меры. Она рассказала, что у ЦБ есть и другие работающие льготные программы, которые направлены на поддержание ипотеки в тех секторах, где это необходимо.

Также Набиуллина отметила, что продление льготной ипотеки может негативно сказаться на рынке недвижимости.

«Широкомасштабное продление [льготной] ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья, и мы видим такого рода последствия», — отметила она.

Напомним, ранее программу льготной ипотеки в России продлили до 1 июля 2022 года.