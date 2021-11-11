В Воронежской области двойняшки отравились грибами

Трагедией заинтересовались следователи.

В Воронежской области двойняшки отравились грибами. Об этом сообщил « АиФ-Воронеж » в четверг, 11 ноября.

Трагедия случилась в селе Давыдовка Лискинского района. Как рассказали журналистам очевидцы, четырехлетние сестра и брат поели грибы. После этого они почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, но они умерли в больнице. Отмечается, что их матери 44 года.

Как сообщили журналистам в региональном СК, в обстоятельствах гибели двойняшек будут разбираться следователи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — сообщили журналистам в СК.