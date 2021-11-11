В Рязанской области задержали питерскую мошенницу

Сообщника женщины объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Рязанской области задержали питерскую мошенницу. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В среду, 10 ноября, в Михайлове задержали 36-летнюю жительницу Гатчинского района Ленинградской области. В Гатчине женщина вместе с подельником обманули 70-летнюю пенсионерку.

Инцидент произошел 12 октября на улице Патризана Германа в доме № 18/4. Мошенники представились сотрудниками газовой службы и убедили пенсионерку, что она нарушает эксплуатацию газового оборудования. На ремонт газовой плиты злоумышленники взяли у женщины 20 тысяч рублей.

Сообщника женщины объявили в розыск, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.