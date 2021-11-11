В Рязанской области в пятницу ожидаются голодед и до +5 градусов
Прогноз погоды на пятницу, 12 ноября.
В Рязанской области в пятницу ожидается гололед. Прогноз погоды на пятницу, 12 ноября, опубликовало региональное ГУ МЧС.
В регионе ночью ожидаются небольшие осадки. Днем небольшие, местами умеренные осадки. Местами возможен гололед.
Ветер юго-западный, западный, со скоростью 6-11 м/c. Днем местами ожидаются порывы до 12-17 м/c.
Температура воздуха ночью — от -4 до +1 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.