В Рязани закрыли сбор средств для семьи умершего отца-одиночки

Ранее сообщалось, что в среду, 10 ноября, мужчина пошел за своими детьми в школу № 58 и скончался. В региональном следкоме сообщили, что у погибшего было больное сердце.

В Рязани закрыли сбор средств для семьи умершего отца-одиночки. Об этом в четверг, 11 ноября, РЗН. инфо сообщили представители родительского комитета.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 ноября, мужчина пошел за своими детьми в школу № 58 и скончался. В региональном следкоме сообщили, что у погибшего было больное сердце.

Тогда родительский комитет организовал сбор средств для детей, оставшихся сиротами.

Представители родительского комитета поблагодарили рязанцев за отзывчивость и попросили больше не переводить средства на ранее указанную карту.