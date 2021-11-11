В Рязани прошли очередные рейды по масочному режиму

Проверки состоялись на остановках и в общественном транспорте в Октябрьском районе.

В Рязани прошли рейды на остановках и в общественном транспорте в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Специалисты провели разъяснительные беседы с 46 рязанцами. На одного нарушителя масочного режима составили административный протокол.

Инспекторы проверили наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах транспорта и в местах массового скопления людей.

Рейды регулярно проходят в Рязани, они продолжатcя.