В Рязани прошли очередные рейды по масочному режиму
Проверки состоялись на остановках и в общественном транспорте в Октябрьском районе.
В Рязани прошли рейды на остановках и в общественном транспорте в Октябрьском районе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Специалисты провели разъяснительные беседы с 46 рязанцами. На одного нарушителя масочного режима составили административный протокол.
Инспекторы проверили наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах транспорта и в местах массового скопления людей.
Рейды регулярно проходят в Рязани, они продолжатcя.