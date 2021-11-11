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В Рязани приступили к установке новогодних елок
Первую елку сотрудники дирекции благоустройства начали устанавливать в Солотче.

В Рязани приступили к установке новогодних елок. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина в четверг, 11 ноября, на личной странице «ВКонтакте».

По словам главы горадминистрации, всего в областном центре установят 35 елей, самая большая из которых составит 22 метра. Ее поставят на площади Ленина.

Первую елку сотрудники дирекции благоустройства начали устанавливать в Солотче. Деревья собирают с помощью спецтехники: ветви устанавливают вручную и закрепляют на каркасе. В среднем, по данным специалистов, сборка ели занимает один-два дня.

В этом году новогодние деревья будут установлены в Лесопарке, на площадках у КДЦ «Октябрь», ДК «Приокский», у Дворца торжеств, на площадях Ленина и Победы, в поселках Солотча, Храпово, Божатково, Мервино и Соколовка, в скверах Новопавловская роща, Керамзавода, Белых журавлей, Добром сквере, у детского городка на бульваре Скобелева, на улицах Пугачева, Бирюзова, Дружной, Щорса, Высоковольтной, Ситниковской, Забайкальской, Сельских Строителей, проезде Речников, в Комсомольском парке, у усадьбы академика И. П. Павлова, на Лыбедском бульваре, в ЦПКиО, на Театральной площади и других площадках.

Вместе с тем, мэр города поручил управлению градостроительства и архитектуры до 1 декабря разработать интерактивную карту празднования Нового года, а к 15 декабря город должен быть полностью украшен.

Елена Сорокина также рассказала об особом конкурсе для детей, который запустило Управление образования. Речь идет о конкурсе елочных игрушек, которые юные рязанцы должны смастерить. Их игрушки будут висеть на городской елке.

К украшению города также подключатся и муниципальные предприятия.

«Помимо этого необходимо еще раз предложить предпринимательскому сообществу подключиться к украшению городских объектов. Соответствующее поручение дала исполняющему обязанности заместителя главы администрации Олегу Александровичу Федину», — рассказала Елена Сорокина.

Кроме того, мэр надеется, что эпидобстановка позволит организовать катки. Соответствующее поручение глава администрации дала начальнику управления по физической культуре и спорту Кириллу Сосунову.

«На новогодние праздники в городе запланировано около 200 мероприятий. Они будут проведены с соблюдением всех противоэпидемических мер», — заключила Елена Сорокина.