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В Рязани на переходе «Ниссан» сбил пенсионерку
Авария случилась в среду, 10 ноября, на улице Есенина.

В Рязани «Ниссан» сбил пенсионерку. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 10 ноября, примерно в 10:30, около дома № 112 по улице Есенина.

По предварительным данным, 54-летняя рязанка на Nissan Qashqai сбила 66-летнюю женщину. Отмечается, что пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.