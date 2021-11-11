В Рязани на переходе «Ниссан» сбил пенсионерку
Авария случилась в среду, 10 ноября, на улице Есенина.
В Рязани «Ниссан» сбил пенсионерку. Об этом сообщил
Авария случилась в среду, 10 ноября, примерно в 10:30, около дома № 112 по улице Есенина.
По предварительным данным, 54-летняя рязанка на Nissan Qashqai сбила 66-летнюю женщину. Отмечается, что пенсионерка пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии пешеход получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.