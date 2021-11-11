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В России предложили создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о коронавирусе
Сервис поможет снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит госорганам быстрее реагировать на сигналы.

В России предложили создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на фейки о коронавирусе. Об этом пишет RT.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести на портале «Госуслуг» новый раздел, в котором граждане смогут оставлять жалобы о распространении фейковых сообщений и слухов о CVID-19. Он направил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Петров отметил, что ситуации, когда граждане и учреждения игнорируют санитарные ограничения возникают каждый день. Тем самым они ставят под удар борьбу с опасной болезнью.

По его словам, сервис поможет «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».