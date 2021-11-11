В Приокском пьяный рязанец угнал «Жигули», чтобы покататься

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приокском пьяный рязанец угнал «Жигули», чтобы покататься. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники ДПС во время ночного патрулирования улицы Станкозаводской увидели автомобиль, водитель которого, как им показалось, пытался скрыться. Они остановили машину и выяснили, что 22-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него не оказалось документов на автомобиль, а на замке зажигания были видны следы взлома.

Оперативники, вызванные на место происшествия, установили, что машина принадлежит 38-летнему жителю Рязанской области.

38-летний мужчина припарковал «Жигули» на ночь на улице Станкозаводской. 22-летний пьяный рязанец проходил мимо и решил на ней прокатиться. Мужчина взломал машину и уехал. Злоумышленника задержали, машину вернули владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.