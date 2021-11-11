В массовом ДТП в Песочне пострадали два человека

В аварии получили травмы водитель иномарки и 39-летний водитель отечественного автомобиля.

В массовом ДТП в Песочне пострадали два человека. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 11 ноября, в 10:15 на улице Большой возле дома № 100. По предварительной версии, грузовик под управлением 37-летнего рязанца столкнулся с автомобилем Volkswagen за рулем которого находился 27-летний рязанец.

От удара Volkswagen вылетел на встречную полосу и столкнулся с «четырнадцатой».

В аварии пострадали водитель иномарки и 39-летний водитель отечественного автомобиля.

Напомним, что из-за аварии образовалась пробка.