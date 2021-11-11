В Кремле рассказали, когда отменят QR-коды

Также сообщили, когда станет возможна полная отмена ограничений.

Россиянам рассказали, когда в стране полностью отменят QR-коды. Разъяснение дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 11 ноября, привели РИА Новости .

По его словам, полная отмена ограничений, в том числе и QR-кодов, станет возможна только после окончания пандемии.

«Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа, за счет ревакцинации… этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — сказал Песков.

Он также отметил, что в настоящее время не только в России, но и в некоторых европейских странах идут скачки заболеваемости COVID-19.

«Это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Поэтому пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза», — добавил Песков.