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В Калининградской области на чердаке дома нашли труп полуторагодовалого мальчика
В убийстве подозревают 50-летнего знакомого матери ребенка.

В Калининградской области на чердаке дома нашли труп полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщила пресс-служба местного СК.

Трагедия случилась в Славском районе в среду, 10 ноября.

В полицию обратилась 39-летняя жительница города Неман. Она рассказала об исчезновении сына, с которым приехала в гости к знакомому в поселок Тимирязево. Позже на чердаке дома, в котором жил мужчина, нашли тело ребенка с травмами головы.

Специалисты установили причастность к убийству 50-летнего знакомого матери погибшего. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

По предварительным данным, 10 ноября женщина уснула в квартире знакомого. Ее сын начал капризничать. Его плач раздражал пьяного мужчину. Он несколько раз ударил ребенка головой о ступени лестницы в подъезде. Также подозреваемый нанес удары молотком по голове. Труп мальчика мужчина спрятал в чердаке.

Когда женщина начала поиски сына, знакомый делал вид, что участвует в них.

Было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК Р. Ф. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Ход следствия контролирует исполняющий обязанности руководителя СУ С. К. России по Калининградской области Евгений Козырецкий.