В Хабаровском крае введут систему QR-кодов для посещения аэропортов и железнодорожных вокзалов

Ограничения вступят в силу с 1 декабря.

В Хабаровском крае введут QR-коды для входа в аэропорты и железнодорожные вокзалы. Об этом стало известно на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса, пишет РИА Новости .

Ограничения вступят в силу со среды, 1 декабря.

«Глава „Аэрофлота“ подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет. Этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован. Та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться. Потому мы людей предупреждаем… Предложение в отношении аэропортов и ж/д вокзалов. Эта мера планируется к введению с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения», — рассказал на заседании зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

Чиновник подчеркнул, что гражданам рекомендовано иметь при себе QR-код или официально заверенный медотвод при планировании поездок в другие регионы России или за рубеж, а также для въезда в Хабаровск.

Помимо этого, в регионе с 7 ноября код необходимо предъявлять пассажирам электричек и междугородних автобусов.