В Дягилеве на месте аварии на теплотрассе приступили к разбору завалов

Рабочие режут упавшие трубы сваркой, после чего их растаскивают. На месте работает автокран.

В Дягилеве на месте аварии на теплотрассе приступили к разбору завалов. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Рабочие режут упавшие трубы сваркой, после чего их растаскивают. На месте работает автокран.

Уточняется, что рабочие планируют протянуть временную трубу. Движение маршруток № 41 до конечной у авиаремонтного завода восстановлено.

В пресс-службе мэрии сообщили, что работы завершат ночью, а к утру восстановят горячее водоснабжение.

Напомним, поезд повредил воздушную теплотрассу. Из-за этого почти 30 домов остались без воды и отопления.