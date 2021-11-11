В бизнес-инкубаторе Рязанского радиоуниверситета прошел финальный отбор программы «УМНИК»

Победители программы «УМНИК» в Рязанской области будут объявлены после их утверждения дирекцией фонда содействия инновациям в декабре 2021 года.

В среду, 10 ноября, в бизнес-инкубаторе РГРТУ прошел финальный отбор инновационных проектов по программе «УМНИК» в Рязанской области. Для участия в конкурсе подали 36 заявок.

Полуфинальные очные экспертизы прошли в пяти ведущих вузах Рязани. Независимые эксперты отобрали для финального соревнования 33 проекта.

Конкурсанты представили свои проекты по шести направлениям:

Н1. Цифровые технологии;

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

Н3. Новые материалы и химические технологии;

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

Н5. Биотехнологии;

Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

В региональное экспертное жюри вошли представители предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти Рязанской области.

По результатам финального отбора эксперты направят в фонд содействия инновациям протокол с рекомендациями по подведению итогов конкурса. Победители программы «УМНИК» в Рязанской области будут объявлены после их утверждения дирекцией фонда содействия инновациям в декабре 2021 года.