В бизнес-инкубаторе Рязанского радиоуниверситета прошел финальный отбор программы «УМНИК»

В среду, 10 ноября, в бизнес-инкубаторе РГРТУ прошел финальный отбор инновационных проектов по программе «УМНИК» в Рязанской области. Для участия в конкурсе подали 36 заявок.
Полуфинальные очные экспертизы прошли в пяти ведущих вузах Рязани. Независимые эксперты отобрали для финального соревнования 33 проекта.
Конкурсанты представили свои проекты по шести направлениям:
Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
Н5. Биотехнологии;
Н6. Ресурсосберегающая энергетика.
В региональное экспертное жюри вошли представители предпринимательского сообщества и органов исполнительной власти Рязанской области.
По результатам финального отбора эксперты направят в фонд содействия инновациям протокол с рекомендациями по подведению итогов конкурса. Победители программы «УМНИК» в Рязанской области будут объявлены после их утверждения дирекцией фонда содействия инновациям в декабре 2021 года.