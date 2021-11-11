В Башкирии 17-летний подросток стал инвалидом после операции на удаление аппендицита

Парень не может самостоятельно ходить, сидеть и даже есть.

В Башкирии 17-летний подросток Нияз Муллагалимов стал инвалидом после операции по удалению аппендицита. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила ГТРК « Башкортостан ».

Трагедия случилась в конце августа. Тогда он со своими друзьями поехал в город Учалы на подработку. В какой-то момент он почувствовал себя плохо. Он вызвал скорую, но так и не дождался медиков — поехал с другом в больницу самостоятельно. Ему диагностировали аппендицит и назначили операцию.

В 13:02 Нияз написал матери, после этого перестал выходить на связь.

«Все говорит, нормально будет. Сейчас на операцию. Вот написал в 13:02. И все, после этого не выходил на связь», — рассказала его мать Фарзана Рахматуллина.

На связь вышли сами врачи. Они рассказали, что после операции Нияза перевели в отделение хирургии, где у него произошла остановка сердца. Ему поставили диагноз «Аноксическое поражение центральной нервной системы вследствие остановки сердца», однако родители считают, что это произошло по вине врачей.

«Скорее всего с наркозом переборщили. Я не знаю. Нормально все было. Аллергии не было. Потому что мы до этого к зубному ходили», — поделилась Фарзана Рахматуллина.

На сегодняшний день Нияз не может самостоятельно ходить, сидеть и даже есть.

Минздрав республики пока никак не прокомментировал ситуацию. Известно, что назначена внутренняя проверка. Родители в свою очередь, намерены действовать в рамках закона и обратились в следственный комитет.