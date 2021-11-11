Рязанская полиция ищет свидетелей октябрьского наезда на пенсионера

От полученных травм 87-летний мужчина умер.

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пенсионера. Объявление опубликовали на сайте регионального УМВД.

Инцидент произошёл 4 октября, примерно в 17:30, на Ряжском шоссе.

По предварительным данным, 59-летний житель Старожиловского района на «ПАЗ-32053» сбил 87-летнего мужчину. От полученных травм пенсионер умер.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефону: +7-4912-44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.