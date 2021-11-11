Рязанец стал участником ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка

Авария случилась в Туймазинском районе на 1296 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием рязанца. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба ГИБДД республики.

Авария случилась в Туймазинском районе на 1296 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. Там 45-летняя местная жительница на Hyundai Solaris столкнулась с грузовиком Volvo под управлением 47-летнего рязанца.

В ДТП погибла 18-летняя пассажирка Hyundai. Водителя легковушки госпитализировали с различными травмами.

По данному факту проводится проверка.