Рязанцы могут посетить автосалоны без предъявления QR-кода

Для покупки машины или в сервис рязанцы могут свободно приехать в автосалон без предъявления QR-кода.

Рязанские автосалоны разъяснили порядок работы во время коронавирусных ограничений.

Для покупки машины или в сервис рязанцы могут свободно приехать в автосалон без предъявления QR-кода. Но строго контролируются наличие средств индивидуальной защиты и измеряется температура.

Также QR-код не потребуется рязанцам для посещения храмов, парков и магазинов, которые находятся вне торговых центров.

Куда еще можно сходить без кода, читайте в разделе «Публикации».

Справка о ГК «Автоимпорт»

Группа компаний «Автоимпорт» основана в 1997 году в Рязани. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг.