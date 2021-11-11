Рязанцам с медотводом разрешили посещать общественные места без ПЦР-теста

Ранее им требовался ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов назад.

Рязанцам с медотводом от прививки против COVID-19 разрешили посещать общественные места без ПЦР-теста. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали в четверг, 11 ноября.

Согласно документу, рязанцы с медицинским документом, подтверждающим наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации смогут посетить кинотеатры, театры, цирки, музеи, библиотеки, концертные залы, фитнес-центры, плавательные бассейны, хоккейные арены, футбольные стадионы, рестораны и кафе, бары, бани, сауны, аквапарки, парикмахерские, ТРЦ и салоны красоты.

Ранее им требовался ПЦР-тест, полученный не позднее 72 часов назад.