Россиянам назвали число госпитализированных с коронавирусом пациентов среди привитых

Собственный опрос среди представителей органов власти и здравоохранения провел РБК.

Россиянам назвали число госпитализированных с коронавирусом пациентов, которые делали прививку от COVID-19. Собственный опрос в среду, 10 ноября, среди представителей органов власти и здравоохранения провел РБК .

Так, наибольшее число госпитализированных привитых россиян зарегистрировали в Московской области. Доля таких заболевших составила 18%, число умерших — менее 1%. Уточняется, что большинство скончавшихся имели хронические заболевания.

В остальных регионах число госпитализированных вакцинированных пациентов не превышает 12%. Эти цифры зарегистрировали в Белгородской области и в ХМАО. Далее в Новгородской и Вологодской областях число госпитализированных с коронавирусом привитых пациентов составило 10%, в Санкт-Петербурге — 8-10%, в Башкирии — 5-7%, в Калужской области — не более 5-7%.

Не более 1% таких пациентов зарегистрировали в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, а также в Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе.

Также уточняется, что 20 из 85 регионов страны не предоставили данные для участия в опросе.