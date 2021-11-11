Российский чиновник предложил противникам вакцинации покинуть страну

Об этом заявил замглавы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров.

Замглавы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал россиянам, которые не хотят делать прививку от COVID-19, покинуть страну. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил портал e1.ru .

«А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда они пишут обычно? С Канады, с Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты», — заявил чиновник.

Ранее правительство заявило о разработке двух законопроектов, которые предусматривают введение QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.