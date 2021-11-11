Ограбившего таксиста рязанца подозревают в краже велосипеда у курьера

На мужчину завели новое уголовное дело.

Ограбившего таксиста рязанца подозревают в краже велосипеда у доставщика велосипеда. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в региональном УМВД.

Ранее оперативники раскрыли ограбление таксиста на улице Гагарина. К нему оказался причастен судимый за кражу 23-летний мужчина. Его задержали.

Во время расследования выяснилось, что рязанец причастен к краже велосипеда. По данным полицейских, пострадал 22-летний мужчина, работавший доставщиком продуктов. Приехав на адрес, он на несколько минут оставил велосипед у подъезда. Из-за спешки он не воспользовался парковочным тросиком.

По предварительной информации, пока курьер нес заказ, мужчина угнал велосипед. Позже он продал его случайному знакомому.

Спустя время рязанца задержали по подозрению в ограблении таксиста.