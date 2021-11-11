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На шоу к Андрею Малахову приедет бабушка пропавшей рязанки
Ранее стала известна дата выхода шоу на федеральном канале.

На шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» приедет бабушка Елены Логуновой. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила мать пропавшей рязанки в своем Instagram.

«Великомученица Ольга, дорогая моя мамуля, ты победила все свои болезни и приехала к Андрею искать правды и свою внучку. Люблю тебя, дай Бог тебе долгих лет жизни и исполнения твоей мечты», — говорится в публикации Наталии Кошелевой.

Ранее стала известна дата выхода шоу на федеральном канале.