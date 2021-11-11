На портале «Госуслуги» произошел второй за неделю сбой

Ранее в понедельник на портале уже произошел сбой. Тогда его объяснили с введением нового сертификата о вакцинации против COVID-19.

На портале «Госуслуги» произошел второй за неделю сбой. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили Ura.ru .

Пользователи пожаловались, что в настоящее время там не работают получение и оформление QR-кодов. Система пишет, что портал временно недоступен. Уточняется, что аналогичное сообщение выдается при попытке оформить документ о вакцинации.

В понедельник, 8 ноября, на портале уже произошел сбой. Тогда пользователи пожаловались, что у них аннулировались сроки действия QR-кодов. Возможной причиной назвали введение нового сертификата о вакцинации против COVID-19.