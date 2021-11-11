На Московском шоссе из-за аварии образовалась крупная пробка

В четверг, 11 ноября, на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода столкнулись фура и легковушка.

На Московском шоссе из-за аварии образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В четверг, 11 ноября, на пересечении Московского шоссе и Приокского путепровода столкнулись фура и легковушка. Машины перекрыли поворот на мост. По данным сервиса «Яндекс. Карты» на Московском шоссе и проезде Шабулина образовалась крупная пробка.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.