Главврач рязанской ОКБ показал кадры из «красной зоны»

Так Андрей Карпунин решил напомнить о важности вакцинации.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин показал кадры из «красной зоны». Ролик медработник опубликован на странице в соцсети «ВКонтакте».

Так Карпунин решил напомнить о важности прививки от коронавируса. «Вакцинированные чаще всего переносят заболевание в легкой форме. А тяжелее других болеют пожилые люди, они в группе риска», — написал в посте врач.

Также он напомнил о том, что в Рязани работает Единый центр вакцинации.