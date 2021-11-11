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Число умерших от коронавируса в Рязанской области превысило 1 600
Данные на четверг, 11 ноября.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 20 смертей от коронавируса. Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев от COVID-19 в регионе достигло 1 601.

За сутки коронавирус выявили у 275 человек, всего с начала пандемии — у 50 680. За сутки выздоровели 86 человека, всего число вылечившихся достигло 43 521.

В России за сутки выявили 40 759 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 8 952 472 человек.

За сутки выздоровели 33 156 человек, всего с начала пандемии вылечились 7 687 317 человек.

За сутки скончались 1 237 человек, всего — 251 691.