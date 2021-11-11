Антимонопольщики опровергли сообщения о росте тарифов на интернет и ТВ

Ранее сообщалось о возможном повышении цен на услуги в 2022 году на 10%.

Федеральная антимонопольная служба опровергла рост тарифов на услуги интернета и телевидения. Информация была опубликована в telegram-канале ведомства .

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — сообщается в посте.

Отмечается, что рынок связи является социально значимым. В службе подчеркнули, что ведомство на постоянной основе контролирует повышение тарифов по всей стране. «При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС.