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А что в кино? «Вечные», «Ряд 19» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На экраны выходит фантастический блокбастер «Вечные» по вселенной комиксов Marvel, рассказывающий о представителях бессмертной инопланетной расы, тайно населяющих Землю.

Российский триллер «Ряд 19» режиссера Александра Бабаева рассказывает о матери и дочери, которые становятся свидетелями ужасных и необъяснимых событий, происходящих прямо на борту самолета ночью.

Фильм ужасов «Проклятье Эбигейл» переносит в атмосферу Лондона 70-х годов ХХ века, где молодая медсестра Вэл пытается противостоять загадочной ночной сущности.

Еще один фильм ужасов на этой неделе «Лощина мертвецов» рассказывает о биологическом оружии — вирусе, который создали в секретной лаборатории ученые, способного превратить человека в кровожадного зомби.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».