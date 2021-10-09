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Жительница Омска выпала из автобуса и через месяц умерла от инфекции
Жительница Омска выпала из автобуса на улице Интернациональной и получила нетяжелые травмы. Однако у пострадавшей начались осложнения, которые привели к летальному исходу, сообщает 12 канал.

Жительница Омска выпала из автобуса на улице Интернациональной и получила нетяжелые травмы. Однако у пострадавшей начались осложнения, которые привели к летальному исходу, сообщает 12 канал.

Инцидент произошел в центре Омска 7 сентября около 17:00. Момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина вошла в муниципальный автобус, но не удержалась и выпала на дорогу, когда автобус отъезжал от остановки.

Прохожие оказали горожанке первую помощь и вызвали скорую. Медики осмотрели пострадавшую и отпустили, но спустя несколько дней у нее начались осложнения. Оказалось, что женщина во время падения повредила кожу на бедре, через рану в организм попала инфекция. Через месяц после случившегося жительница Омска умерла.

Водителя уволили и завели на него два административных дела, однако в полиции отметили, что возбуждать уголовное дело не будут.