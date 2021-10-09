Жители деревни под Рязанью сообщили о коммунальной аварии
Жители деревни Рубцово Рязанского района пожаловались, что специалисты уже неделю не могут устранить порыв водопровода. Видео опубликовано в соцсетях.
Жители деревни Рубцово Рязанского района пожаловались, что специалисты уже неделю не могут устранить порыв водопровода. Видео опубликовано в соцсетях.
По словам автора, порыв произошел на улице Садовой.
«Водоканал приехал, посмотрели и уехали. Дома находятся в трех метрах от обрыва, часть уже смыло», — возмущается местная жительница.