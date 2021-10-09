\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
11°
Вск, 10
11°
Пнд, 11
11°
ЦБ USD 71.99 -0.3 09/10
ЦБ EUR 83.12 -0.49 09/10
Нал. USD 71.50 / 72.75 09:51
Нал. EUR 82.80 / 83.70 16:38
Новости
Публикации
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
4 часа назад
9 234
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
2 302
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
2 361
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
12 561
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители деревни под Рязанью сообщили о коммунальной аварии
Жители деревни Рубцово Рязанского района пожаловались, что специалисты уже неделю не могут устранить порыв водопровода. Видео опубликовано в соцсетях.

Жители деревни Рубцово Рязанского района пожаловались, что специалисты уже неделю не могут устранить порыв водопровода. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам автора, порыв произошел на улице Садовой.

«Водоканал приехал, посмотрели и уехали. Дома находятся в трех метрах от обрыва, часть уже смыло», — возмущается местная жительница.