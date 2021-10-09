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В Скопинском районе нетрезвый пенсионер угрожал жене кухонным ножом
В Скопинском районе участковые полиции пресекли опасный конфликт. В отношении 61-летнего жителя поселка Побединский возбудили уголовное дело об угрозе убийством, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопинском районе участковые полиции пресекли опасный конфликт. В отношении 61-летнего жителя поселка Побединский возбудили уголовное дело об угрозе убийством, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 27-летняя жительница района и сообщила, что дома нетрезвый муж угрожает ее зарезать кухонным ножом.

Полицейские выехали на место и предотвратили преступление.

По предварительной информации, ссора произошла из-за алкоголя и ревности. В тот вечер мужчина был дома один и употреблял спиртное, супруга была в гостях у знакомой. В какой-то момент мужчине показалось, что жена задерживается. Когда она вернулась домой, супруг высказал ей свои претензии и упреки. Объяснения женщины только рассердили мужчину, он взял со стола кухонный нож и пригрозил убийством.

Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.