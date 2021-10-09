В Ряжском районе при возгорании автомобиля пострадал мужчина
В селе Подвислово Ряжского района в субботу, 9 октября, сгорел автомобиль. Сообщение о ЧП поступило в 9:38. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Подвислово Ряжского района в субботу, 9 октября, сгорел автомобиль. Сообщение о ЧП поступило в 9:38. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Огонь уничтожил автомобиль. При пожаре пострадал мужчина 1957 года рождения, его госпитализировали.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжал один автомобиль, работали три человека.