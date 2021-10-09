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В Рязанской области от коронавируса скончались еще 10 человек
В Рязанской области от COVID-19 умерли еще 10 жителей. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области от COVID-19 умерли еще 10 жителей. Об этом в субботу, 9 октября, сообщает федеральный оперштаб.

Всего жертвами коронавируса стали 1186 рязанцев.

За сутки зафиксировали 162 новых случая заражения. Всего за время пандемии заболели 43 628 жителей региона.

За сутки выздоровели 207 рязанцев, всего вылечились 40 197 человек.

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки — 968 человек. Показатель обновляет рекорд уже второй день. За сутки в стране выявили 29 362 случая заражения коронавирусом.