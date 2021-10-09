В Рязани в аварии на улице Большой пострадала 27-летняя девушка
В Рязани 7 октября на улице Большой при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В Рязани 7 октября на улице Большой при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 15:10 вблизи дома № 100. Столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2111. После удара последний по инерции продолжил движение и наехал на припаркованный ВАЗ-2105.
В результате происшествия 27-летняя водитель ВАЗ-2111 получила травмы.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь.