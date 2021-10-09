\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
11°
Вск, 10
11°
Пнд, 11
11°
ЦБ USD 71.99 -0.3 09/10
ЦБ EUR 83.12 -0.49 09/10
Нал. USD 71.50 / 72.75 09:51
Нал. EUR 82.80 / 83.70 16:38
Новости
Публикации
Что лечит врач-флеболог?
Обычно люди узнают, кто такой врач-флеболог, когда их н...
7 октября 13:07
2 112
Ростсельмаш разработал интеллектуальные системы для сельхозбизнеса
Новые интеллектуальные системы позволяют оптимизировать...
7 октября 09:40
2 173
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
12 383
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
8 352
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани в аварии на улице Большой пострадала 27-летняя девушка
В Рязани 7 октября на улице Большой при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани 7 октября на улице Большой при столкновении двух автомобилей пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 15:10 вблизи дома № 100. Столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2111. После удара последний по инерции продолжил движение и наехал на припаркованный ВАЗ-2105.

В результате происшествия 27-летняя водитель ВАЗ-2111 получила травмы.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь.