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В Рязани кремль и Лесопарк планируют объединить пешеходным променадом
Рязанский кремль и Лесопарк могут объединить пешеходным променадом. В четверг, 7 октября, собиралась рабочая группа по развитию территории кремля, сообщает пресс-служба Главархитектуры Рязанской области.

Рязанский кремль и Лесопарк могут объединить пешеходным променадом. В четверг, 7 октября, собиралась рабочая группа по развитию территории кремля, сообщает пресс-служба Главархитектуры Рязанской области.

На встрече обсуждали вопрос благоустройства набережной рек Трубежа и Оки и соединение Кремля и Лесопарка пешеходным променадом.

«Это задача колоссального значения для нашего города, требующая значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов, поэтому было решено начать с разработки мастер-плана развития территории. Мы обратили внимание на растущую посещаемость Лесопарка, в связи с чем при развитии набережной стоит предусмотреть дополнительную входную зону со стороны проезда Речников с парковочным пространством», — отмечается в сообщении.