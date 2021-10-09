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В России внедрят отраслевую систему оплаты труда врачей
В нескольких регионах страны стартует проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей. Он начнется в декабре и охватит семь регионов.

В нескольких регионах страны стартует проект по внедрению отраслевой системы оплаты труда врачей. Он начнется в декабре и охватит семь регионов: Белгородскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Тамбовскую области, Якутию и Севастополь, сообщила пресс-служба Минтруда и соцзащиты.

Минтруд и Минздрав разработали параметры отраслевой системы оплаты труда медработников госучреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта. Реализация начнется в декабре и продлится до конца марта 2022 года.

На время пилота предусмотрен защитный механизм: зарплата медработников не может быть ниже суммы выплат по действующей системе оплаты труда.

Отраслевая система оплаты труда направлена прежде всего на установление прозрачного механизма формирования зарплаты и снижение разницы в оплате труда между регионами.

Структура зарплаты включает должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. Оклад формируется на основе трех параметров: расчетной величины, установленной на уровне 13 617 рублей, коэффициента сложности выполняемой работы по должностям и коэффициента региональной экономической дифференциации. Размер коэффициента сложности устанавливается в соответствии с 16 группами должностей. Размер коэффициента региональной экономической дифференциации рассчитывается на основе данных Росстата по медианной зарплате в каждом субъекте. Проектом постановления устанавливаются восемь видов компенсационных выплат и 16 видов стимулирующих выплат.

На основе результатов пилотного проекта будет сформирована отраслевая система оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.