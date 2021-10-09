В Москве 16-летний подросток на мопеде ударился о шлагбаум и погиб
В столице подросток, катавшийся на мопеде, ударился головой о шлагбаум. Удар оказался смертельным, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
В столице подросток, катавшийся на мопеде, ударился головой о шлагбаум. Удар оказался смертельным, сообщает
Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 октября, на улице Беломорской. 16-летний подросток за рулем мопеда ударился головой во время движения. Врачи пытались спасти юношу, но он скончался.
Прокуратура начала проверку. Установят все обстоятельства и причины произошедшего.