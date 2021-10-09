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Россиянам напомнили о налоге, который надо уплатить до 1 декабря
Российским водителям напомнили, что они должны до 1 декабря заплатить транспортный налог. Об этом сообщает портал Autonews.

Российским водителям напомнили, что они должны до 1 декабря заплатить транспортный налог. Об этом сообщает портал Autonews.

Также эксперты напомнили о завершении тестового режима работы электронного СТС — свидетельства о регистрации транспортного средства.

Из-за резкого скачка цен на машины в этом году список машин, облагаемых «налогом на роскошь», пополнился. В список включили Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S Premium ES и WRX STI Premium Sport. Сумма рассчитывается исходя из мощности двигателя.

Нововведение с проверкой СТС через QR-коды сейчас действует как эксперимент. С 9 сентября и до конца зимы можно загрузить через приложение «Госуслуги.Авто» QR-код и предъявить его сотрудникам ГИБДД при проверке.

Однако неизвестно, будет ли действовать инициатива с электронными документами зимой.